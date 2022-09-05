Еще двое туристов из новосибирской группы погибли на Ключевской сопке, не дождавшись спасателей

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Еще двое туристов из новосибирской группы погибли на Ключевской сопке, не дождавшись спасателей
05 Сен 2022, 05:39

Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан туристов из Новосибирска выросло до восьми. Спасатели смогли высадится на сопке только 5 сентября.

Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку туристов увеличилось до восьми, передает ТАСС со ссылкой на правительстве региона. Ранее сообщалось о шести умерших.

Восхождение группы из 10 человек и двух гидов организовала компания из Новосибирска, поход начался 30 августа. В составе были жители семи регионов страны, в том числе Новосибирской, Владимирской областей, Алтайского, Приморского и Камчатского края. 3 сентября стало известно о гибели части туристов.

«По предварительной информации, находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты, не менее 5 человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим», — рассказали в управлении Следственного комитета по Камчатскому краю.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Спасатели смогли высадиться на вулкан только 5 сентября. Они начали восхождение.


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