Еще двое туристов из новосибирской группы погибли на Ключевской сопке, не дождавшись спасателей
Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан туристов из Новосибирска выросло до восьми. Спасатели смогли высадится на сопке только 5 сентября.
Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку туристов увеличилось до восьми, передает ТАСС со ссылкой на правительстве региона. Ранее сообщалось о шести умерших.
Восхождение группы из 10 человек и двух гидов организовала компания из Новосибирска, поход начался 30 августа. В составе были жители семи регионов страны, в том числе Новосибирской, Владимирской областей, Алтайского, Приморского и Камчатского края. 3 сентября стало известно о гибели части туристов.
«По предварительной информации, находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты, не менее 5 человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим», — рассказали в управлении Следственного комитета по Камчатскому краю.
Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).
Спасатели смогли высадиться на вулкан только 5 сентября. Они начали восхождение.