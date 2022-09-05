Барнаульцы возмутились концертом чеченского ансамбля «Вайнах» для избранных. Его оплатили из бюджета

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Ансамбль из Чечни «Вайнах» выступил в барнаульском ДК на День города. Его публично анонсировали, но, как выяснилось, билеты не продавались, а пускали только по пригласительным. При этом деньги потратили из средств городского бюджета, выяснила Тайга.инфо.

«Вайнах» пригласили выступить на 292-летии Барнаула по договоренности с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, говорил глава комитета мэрии Валерий Паршков. Но в итоге билеты на концерт в кассе ДК Барнаула не продавались, заметил «Алтапресс».

Жителям говорили в кассах, что на концерт раздают пригласительные, но где их достать — в ДК не знали. Об этом рассказали горожане в сообществе Barnaul22 во «ВКонтакте».

«Так для кого этот концерт, наверное, еще и за бюджетные средства? Кто эти счастливчики, которые сегодня по пригласительным попадут на выступление? А я — простая жительница города, без связей и родственников, имеющих доступ к пригласительным, так сказать, обойдусь. Если концерт был изначально для избранных, так зачем такие громкие анонсы на всех СМИ? Для отчетности? А Рамзан Ахматович [Кадыров], отпуская коллектив в Барнаул, знал, что концерт не для народа?» — отметила одна из подписчиц.

Судя по официальному отчету пресс-службы мэрии, чеченский коллектив выступал для «первых лиц города и края». На концерте был назначенный мэр Вячеслав Франк, и, например, зампред краевого правительства Виталий Снесарь. Утверждается, что с приездом артистов помог «представитель президента Республики Чечня на Алтае, председатель краевого Центра национальной культуры „Вайнах“ Валид Газиев», у которого, кстати, был юбилей.

Валид Газиев - местный застройщик. Возглавлял советы директоров ЗАО «Алтайстрой» и ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай»". Входит в общественную палату края.

Как выяснила Тайга.инфо, концерт «для избранных», заказало муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры Барнаула», подконтрольное мэрии. Контракт на одно трехчасовое выступление «Вайнах» и местного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» был подписан за 2,88 млн рублей, говорится на сайте госзакупок. Утверждалось, что в зале будет 725 зрителей.

Деньги выделили «за счет средств бюджетного учреждения (бюджет города Барнаула, 2022 год)», сказано в документе.

Договор на организацию концерта заключили с ООО «Арт Интер Форум „Альтаир“». Фирма зарегистрирована в городе Ессентуки Ставропольского края в марте 2021 года и, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Алексею Субботину. Это полный тезка замдиректора ансамбля «Вайнах» по концертной деятельности. На него же зарегистрировано и ООО «Арт Тревел Групп „Артес“» в Крыму.