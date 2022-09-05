Бурятский депутат рассказала, что на родине хуже, чем в ДНР

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Инфраструктура в самопровозглашенной ДНР, на территории которой идут боевые действия, в некоторых моментах лучше, чем в Бурятии, заявила депутат парламента этой республики. Она решила съездить в ДНР.

Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева отправилась в Донецк. О своей поездке она рассказывает во «ВКонтакте».

«И вот дорога до Донецка. Похуже, чем наша [в Бурятии] до Максимихи, но выбоин и ям нет. Как заехали на территорию ДНР, я подумала, что по [бурятскому городу] Кяхте еду. БМП с солдатами, несколько военных машин цвета хаки с z. Увидела два частных дома с целлофаном вместо стекол, одну пятиэтажку разбитую, но тут сразу сравнение с пятиэтажками [бурятского села] Новой Бряни. У нас хуже — мелькнуло в голове», — отметила Бухольцева.

Также Бухольцева в своих постах употребляет вместо слова «спецоперация» другое, за которое в РФ на активистов, журналистов и политиков составляют протоколы по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).

Кроме того, депутат утверждает, что взяла местную сим-карту оператора «Феникс», и у нее доступны инстаграм* и фейсбук*.

Оксана Бухольцева избиралась в региональный парламент от «Справеливой России». Сейчас входит во фракцию «Народный депутат».

*Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.