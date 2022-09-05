Смертность резко выросла в Новосибирской области

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В Новосибирской области существенно выросла смертность. В августе показатель увеличился почти на 15%

В августе умерли 2972 жителя Новосибирской области, говорится в данных органов ЗАГС. В июле сообщалось о 2592 смертях.

Таким образом, за месяц смертность выросла на 14,66%.

С другой стороны, рождаемость в августе тоже выросла — с 2,29 тыс. до 2,51 тыс. человек.

С начала 2022 года в Новосибирской области родились около 18,1 тыс. жителей, умерли — 26 тыс.