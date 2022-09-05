Прокуратура проверяет новосибирскую компанию, организовавшую смертельный поход на Камчатке

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Новосибирская прокуратура начала проверку компании, которая организовала туристическое восхождение на Ключевскую сопку на Камчатке. Погибли восемь человек.

«Прокуратурой Новосибирской области организована проверка деятельности ООО „Экстрим тайм“. По сообщениям СМИ данная организация причастна к проведению восхождения туристов на вулкан Ключевская сопка Камчатского края, в ходе которого погибли люди», — сообщили в ведомстве 5 сентября.

ООО «Экстрим тайм», по данным сервиса «Контур. Фокус», зарегистрировано в Новосибирске в 2012 году. Фирма принадлежит Андрею Степанову.

Восхождение группы из 10 человек и двух гидов началось 30 августа. В составе были жители семи регионов страны, в том числе Новосибирской, Владимирской областей, Алтайского, Приморского и Камчатского края. 3 сентября стало известно о гибели пяти туристов. Затем власти сообщили о смерти шестого, а 5 сентября скончались еще двое.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

«По предварительной информации, находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты, не менее 5 человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим», — рассказали в управлении СК РФ по Камчатскому краю.

Спасатели смогли высадиться на вулкан только 5 сентября. Они начали восхождение.