Власти лишили «Новую газету» лицензии СМИ

Московский суд лишил свидетельства о регистрации СМИ «Новую газету». Решение принято по иску Роскомнадзора, который возглавляет Андрей Липов.

Басманный районный суд Москвы рассмотрел иск Роскомнадзора об аннулировании свидетельства о регистрации печатной версии «Новой газеты», которая перестала выходить в марте. Судья признала регистрацию недействительной, передает «Интерфакс».

«У Кафки есть замечательный рассказ, называется „Наказание“. Там на человеке стеклом выдавливали „Я больше не буду воровать“. Но смысл был в том, чтобы он истек кровью и умер. То есть его пытались исправить с помощью смерти. Это приблизительно кафкианская история, которую нам предлагает РКН», — сказал в прениях главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов (цитата по Медиазоне*).

Роскомнадзор также подал иск об отзыве лицензии СМИ у «Новой рассказ-газеты». Рассмотрение назначено на 6 сентября.

В марте 2022 года Роскомнадзор вынес «Новой газете» два предупреждения за то, что издание в своих публикациях якобы упомянуло «иностранных агентов» без маркировки. Два подобных предупреждение за год — основание для аннулирования свидетельства о регистрации СМИ в РФ.

После второго предупреждения «Новая газета» приостановила выпуск. Затем Роскомнадзор начал требовать удалить с сайта репортажи журналистки Елены Костюченко из Херсона и Николаева, а за репортаж из Херсона издание оштрафовали на 350 тыс. рублей по статье о распространении «фейковой» информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП).



*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.