Три сибирячки входят в топ-20 конкурса Miss Maxim. Фото

© miss.maximonline.ru
Три сибирячки входят в топ-20 конкурса Miss Maxim. Фото
05 Сен 2022, 10:13

Журнал Maxim проводит очередной конкурс за звание Miss Maxim. В двадцатке лучших уже оказались уроженки Новосибирской, Иркутской областей и Красноярского края.

Журнал Maxim опубликовал список участниц онлайн-голосования за звание Miss Maxim. В нем оказались 376 девушек. Пока лидирует 29-летняя Алёна Калинина из Екатеринбурга.

Голосование проходит в формате «Кто горячее?» Из участниц читательского голосования алгоритм формирует случайные пары, и за каждую победу в такой паре участница получает один балл, за поражение — теряет один балл.

На четвертом месте идет 22-летняя Инесса Малюгина из Иркутска.

13-ю строчку занимает 27-летняя Полина Игнатьева из Новосибирска.

На 16 месте пока идет Тома Ефремова из Красноярска.

Фото miss.maximonline.ru


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