Три сибирячки входят в топ-20 конкурса Miss Maxim. Фото
© miss.maximonline.ru
Журнал Maxim проводит очередной конкурс за звание Miss Maxim. В двадцатке лучших уже оказались уроженки Новосибирской, Иркутской областей и Красноярского края.
Журнал Maxim опубликовал список участниц онлайн-голосования за звание Miss Maxim. В нем оказались 376 девушек. Пока лидирует 29-летняя Алёна Калинина из Екатеринбурга.
Голосование проходит в формате «Кто горячее?» Из участниц читательского голосования алгоритм формирует случайные пары, и за каждую победу в такой паре участница получает один балл, за поражение — теряет один балл.
На четвертом месте идет 22-летняя Инесса Малюгина из Иркутска.
13-ю строчку занимает 27-летняя Полина Игнатьева из Новосибирска.
На 16 месте пока идет Тома Ефремова из Красноярска.
Фото miss.maximonline.ru
Новости из рубрики:
Мнения
Патриотизм и уважение к Родине лучше воспитывает социальная защищенность и новенькие парты
Вот и начинается новый учебный год. Опять грядут изменения. Нет, это не увеличение фонда оплаты труда и не прекращение оттока профессионалов из образования
Последние материалы
Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам по делу о «госизмене» Уголовное дело завели на директора новосибирской фирмы из-за гибели девяти туристов на Камчатке Директор новосибирской турфирмы, организовавший тур с жертвами на Камчатке, задержан Выборы в Бурятии. Тишина в СМИ и преследование коммунистов СК начал проверку после исчезновения пенсионерки с внуком в Кузбассе
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo