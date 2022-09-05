СК начал проверку после исчезновения пенсионерки с внуком в Кузбассе
05 Сен 2022, 11:56
Следственный комитет начал проверку после исчезновения пенсионерки и ребенка в Прокопьевском районе Кузбасса. Они могли уйти в лес за грибами.
СК РФ по Кемеровской области начал проверку по факту исчезновения 63-летней женщины и ее 10-летнего внука, сообщила пресс-служба ведомства.
«По предварительной информации, 3 сентября в дневное время женщина с мальчиком на территории Прокопьевского района пошли в лес за грибами и перестали выходить на связь. Родственники обратились в правоохранительные органы. До настоящего времени их местонахождение не установлено», — уточнили в ведомстве.
Как ранее сообщалось, в поселке Новостройка Прокопьевского района Кузбасса без вести пропали 63-летняя Надежда Ражнева (Рыжкова) и ее 10-летний внук.
Особые приметы Ражневой: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, зеленые глаза. Она была одета в розовую куртку, черные кофту, джинсы и галоши. Рост мальчика — 120 см, у него темно-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в синюю кофту, серо-синие спортивные штаны и сине-зелёные кроссовки.
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