Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам по делу о «госизмене»

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Бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову вынесли приговор по делу о «госизмене». Его приговорили к 22 годам. Прокуратура запрашивала ему 24 года колонии. Сафронова требовали освободить десятки российских СМИ и Евросоюз.

Мосгорсуд назначил 22 года колонии бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову по делу о «госизмене», сообщает ТАСС.

«Мы безусловно обжалуем приговор, более того, мы иллюзий не питаем, в этой связи жалоба у нас уже на руках, мы готовы отнести ее прямо сейчас», — заявил адвокат Даниил Никифоров.

Прокуратура запрашивала Сафронову 24 года колонии. Перед прениями сторон по делу Ивана Сафронова, прямо в зале суда, прокурор Эльвира Зотчик предлагала ему признать свою вину в обмен на 12 лет лишения свободы. Сафронов не согласился. После этого прокурор Борис Локтионов и запросил срок в 24 года, штраф в 500 тыс. рублей и ограничение свободы на два года.

Ряд крупнейших российских СМИ и Евросоюз выступали с требованием освободить Сафронова.

Сафронова обвинили в государственной измене. Утверждалось, что журналист якобы передал чешским спецслужбам секретные данные и преследование не связано с его журналисткой работой. Но фактически «госизмена», по мнению обвинения, заключалась в пересказе иностранному журналисту нескольких статей, которые есть в открытом доступе, уточняли в сообществе адвокатов и правозащитников «Первый отдел».

Осенью 2021 года следователь ФСБ по его делу, полковник Александр Чабан лишил Сафронова возможности переписываться с родными и друзьями. Еще раньше он предлагал журналисту позвонить матери в обмен на «контакт со следствием». В тот день, по словам адвоката, Сафронов отказался продолжать разговор с Чабаном и сказал, что «это он следователю не простит».



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