Уголовное дело завели на директора новосибирской фирмы из-за гибели девяти туристов на Камчатке

05 Сен 2022, 15:03

Второе уголовное дело возбуждено после гибели девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке. В новосибирской компании, организовавшей поход начались обыски, сообщается о задержании директора.

В отношении директора новосибирского ООО «Экстрим Тайм» Андрея Степанова и гида-инструктора фирмы возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Об этом сообщили в СК РФ. Ранее камчатское управление ведомства возбудило дело по факту смерти девяти туристов при восхождении на Ключевскую сопку (ч. 3 ст. 109 УК).

«По предварительной информации, 3 сентября 2022 года группы туристов, прибывших из семи регионов России, в составе 10 человек и двух гидов новосибирской туристической компании, на высоте около 4150 метров, не менее пяти альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти еще четырех человек», — рассказали в СК РФ.

В «Экстрим Тайм» прошли обыски. «Также изучается деятельность фирмы и ее сотрудников», — отметили в СК. Ранее сообщалось о задержании директора компании.

Восхождение группы из 10 человек и двух гидов началось 30 августа. В составе были жители семи регионов страны, в том числе Новосибирской, Владимирской областей, Алтайского, Приморского и Камчатского края.

Спасатели смогли высадиться на вулкан только 5 сентября. Они начали восхождение.


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