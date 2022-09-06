Новосибирская авиакомпания возобновит международные рейсы

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Новосибирская авиакомпания возобновит международные рейсы
06 Сен 2022, 06:18

Новосибирская авиакомпания S7 решила возобновить международные перелеты. Она снова открывает рейсы в Турцию.

S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Москвы в Анталью с 26 сентября, из Новосибирска — с 22 октября.

«Рейсы из Москвы в Анталью и обратно будут выполняться ежедневно. Самолеты из Новосибирска будут сначала летать в Анталью один раз в неделю по субботам, а с 1 ноября — два раза в неделю, по вторникам и пятницам», — сообщили в компании.

S7 отменила все международные рейсы 5 марта 2022 года через 10 дней после начала «спецоперации» в Украине. 

В апреле комитет по безопасности полетов Евросоюза внес 21 российскую авиакомпанию, в том числе S7, в список перевозчиков, которым запрещены или ограничены полеты в пределах ЕС, потому что они не соответствуют международным стандартам безопасности.


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