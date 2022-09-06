Четверо детей погибли в страшной аварии под Бийском
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Пять человек погибли под колесами бензовоза в Алтайском крае, четверо из них — дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Автомобиль Honda Stepwgn ехал со стороны Бийска в направлении Горно-Алтайска по федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Бийском район Алтайского края. За рулем была 35-летняя женщина, сообщили в региональном управлении СК РФ 6 сентября.
По версии следствия, Honda выехала на встречную полосу, где столкнулась с бензовозом DAF. Женщина и дети 2006, 2007, 2015 и 2019 годов рождения погибли на месте.
Отметим, что полиция утверждает, что Honda Stepwgn и DAF двигались в попутном направлении.
Водитель грузовика отделался ранениями, ему оказана медицинская помощь.
Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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