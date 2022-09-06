Трехлетняя девочка ошпарилась на смерть в бане в Сретенске

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Маленькая девочка облилась кипятком в бане в Забайкальском крае и погибла. Уголовное дело возбудили в отношении матери.

Жительница Сретенска оставила в бане на лавке таз с горячей водой. Ее трехлетняя дочь поскользнулась и, схватившись за таз, опрокинула его на себя, сообщили в СК РФ по Забайкалью 6 сентября.

«От полученных ожогов малолетняя девочка скончалась в больнице на следующий день», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено в отношении 40-летней матери по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).