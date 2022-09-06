Контрафактные алкоголь и сигареты продавали 4 года у вокзала Западно-Сибирской железной дороги

06 Сен 2022, 07:47

Алтайский бизнесмен признан виновным в незаконной торговле алкоголем и табачными изделиями в районе одного из вокзалов Западно-Сибирской железной дороги. У него нашли товара почти на 50 млн рублей.

Тальменский районный суд Алтайского края признал 48-летнего местного жителя виновным в незаконной торговле немаркированными алкоголем и табачными изделиями (пункт «б» ч. 6 ст. 171.1 УК). Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 6 сентября.

«Судом установлено, что в 2017–2021 годах подсудимый приобрел у неустановленных следствием лиц немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия, которые хранил и реализовывал в районе станции Усть-Тальменская Западно-Сибирской железной дороги».

У бизнесмена нашли более 70 наименований немаркированного спиртного и табака на общую сумму более 47 млн.

Суд приговорил мужчину к 2 годам условно со штрафом 400 тыс. рублей. У него конфисковали автомобиль и деньги на общую сумму более 483 тыс. рублей.

По данным электронной базы суда, обвиняемого зовут Дмитрий Логинов.


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