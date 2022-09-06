Написавший репрессивные законы красноярский сенатор получил орден от Путина

© скриншот с сайта kremlin.ru. Андрей Клишас

Красноярского сенатора Андрея Клишаса наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством». Президент Владимир Путин отметил «активную законотворческую деятельность» Клишаса, который написал законы об «иноагентах», неуважении к власти и «фейковых» новостях.

Сенатор Андрей Клишас получил от президента России Владимира Путина Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщается на портале правовой информации.

«Наградить за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу»,— говорится в указе о награждении госнаградами.

Клишас («Единая Россия») представляет в Совфеде РФ Красноярский край. За последние годы он стал соавтором многих репрессивных законов, в том числе об «иноагентах», изоляции рунета, «фейковых» новостях и неуважении к власти.