Полицейский сбил маленькую девочку на велосипеде в Хакасии

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Полицейский сбил маленькую девочку на велосипеде в Хакасии
06 Сен 2022, 09:46

Сотрудник полиции на служебной машине сбил маленькую девочку во дворе дома в Саяногорске. На него составили лишь административный протокол.

Полицейская машина сбила четырехлетнюю девочку во дворе дома в Ленинградском микрорайоне Саяногорска. На видео, которое опубликовал местный сайт NotaBene, заметно, что ребенок медленно ехал на четырехколесном велосипеде по двору и остановился сзади машины МВД, перегородившей дорогу.

В машину быстро забежал полицейский, причем с той стороны, с которой он не мог не видеть девочку, и сдал назад, наехав на ребенка.

По словам мамы девочки, полицейский не извинился и не предложил помощь. Он утверждал, что якобы не увидел ребенка. Девочка отделалась ушибом локтя и уже дома.

В управлении МВД по Хакасии начали служебную проверку. На водителя составили протокол по ст.12.24 КоАП (нарушение ПДД), сообщили в пресс-службе. Ему грозит штраф до 5 тыс. рублей или лишение прав до 1,5 лет.


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