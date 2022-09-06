Авторы пропагандистского ролика с «Газпромом» решили запугать Европу кадрами негазифицированного Красноярска

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В соцсетях пытаются завирусить ролик о том, что грозит Европе без российского газа. Но в нем использованы кадры зимнего Красноярска, который не газифицирован и страдает от угольного отопления.

В социальных сетях и некоторых СМИ начали рассылать ролик, якобы снятый «Газпромом». По его сюжету, российская корпорация отключает подачу газа в ЕС — в видео показывают европейские города, трубы «Северного потока» и солнечные батареи, а также кадры заснеженного города и парящей от мороза реки.

Ролик сопровождается песней барда Юрия Визбора «А зима будет большая» в женском исполнении (вероятно, его внучки), но без использования строчек «плачет синяя Россия»

Видео, в частности, опубликовал вице-губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. Он написал в своем телеграм-канале «Ну, вы поняли", сопроводив слова подмигивающим эмодзи.

Но красноярские журналисты заметили, что в кадре использованы кадры их города. «Завирусившийся ролик о „Газпроме“ выглядит как издевка над красноярцами», — отметил крупнейший местный телеграм-канал «Борус».

Красноярск не был газифицирован. Из-за ужасной экологической обстановки, которую местные связывают с промышленными предприятиями и, в частности, с угольными ТЭЦ «Сибирской генерирующей компании», в городе регулярно вводят режим «черного неба». Губернатор Александр Усс в качестве причины называл и частное жилье с печным отоплением.

Жители Красноярска не раз выходили на акции протеста с требованием газифицировать ТЭЦ, отправить в отставку губернатора Усса и сократить выбросы заводов. В феврале 2022 года единороссы в региональном заксобрании просто отказались обсуждать эту проблему.

