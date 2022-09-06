Пытавших заключенного читинских сотрудников ФСИН освободили от реального срока

© fsin-atlas.ru. Надпись на заборе читинской ИК-5

Забайкальский суд отменил реальные сроки для сотрудников ФСИН, признанных виновным в жестоких пытках заключенного, оставив условное наказание. Им даже вернули звания.

Забайкальский краевой суд изменил приговор сотрудникам читинской ИК-5 Станиславу Бадмаеву и Антону Чупалову, которые были признаны виновными в пытках. Об этом сообщил правозащитный проект «Аксиома».

В мае 2022 года Ингодинский районный суд Читы признал сотрудников ФСИН виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) за применение насилия и элктрошокера к заключенному. Якобы они избили его «из мести за оскорбление нецензурной бранью», уточнили в пресс-службе суда.

«В общей сложности сотрудники нанесли мужчине 17 ударов, в том числе пять — электрошокером. Один из них также ударил осужденного головой об стену, а второй угрожал поместить в „петушатник“. Свою вину „безопасники“ так и не признали», — рассказали правозащитники.

Первая инстанция приговорила Бадмаева к 4,5 годам, Чупалова — к 4 годам колонии общего режима. Но в апелляции краевой суд заменил реальные сроки на условные, а также восстановил сотрудников в званиях лейтенанта и прапорщика.

Решение в апелляции вынесла судья Вероника Былкова.

