Сотни жителей остались без воды из-за прорыва трубы под Томском

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Жители деревни под Томском уже несколько дней сидят без воды. Глава поселения ушел в отпуск.

Из-за прорыва трубы сотни жителей в деревне Губино Томского района области остались без воды из-за прорыва трубы, сообщил в своем телеграм-канале вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров, баллотирующийся в губернаторы от КПРФ.

Люди сидят без воды уже третьи сутки. Отключено водоснабжение жилых домов и детского сада, уточнил политик: «Глава поселения ушёл в отпуск, подвоз воды не организован».

«Ситуация осложняется тем что аварийная труба не значится ни в каких планах и картах, проходит по частной территории. Люди, недавно купившие участок в деревне, в момент аварии узнали, что по их земле, оказывается, проходят коммуникации. Представители ресурсоснабжающей организации ООО «Река+" приезжали, посмотрели на ситуацию, пообещали провести раскопки для поиска трубы, и уехали», — рассказал Петров.

Жители деревни провели сельский сход. На него приехал и депутат Госдумы РФ Николай Коломейцевым.

В губернаторы Томской области баллотируются Петров (КПРФ), Владимир Мазур ("Единая Россия"), Виктор Гринев (РППСС) и Галина Немцева («СРПЗП»).