Пропавших в Кузбассе пенсионерку с внуком нашли через три дня
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Пенсионерку и ее 10-летнего внука, пропавших в Прокопьевском районе Кузбасса, нашли живыми через три дня. Они ушли в лес за грибами.
63-летняя Надежда Ражнева и ее 10-летний внук найдены живым, сообщили волонтеры «Лизы Алерт» во «ВКонтакте».
Пенсионерка с ребенком пропали 3 сентября поселке Новостройка Прокопьевского района. Они ушли за грибами и перестали выходить на связь. Следственный комитет начинал проверку.
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