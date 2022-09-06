Пропавших в Кузбассе пенсионерку с внуком нашли через три дня

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Пропавших в Кузбассе пенсионерку с внуком нашли через три дня
06 Сен 2022, 13:34

Пенсионерку и ее 10-летнего внука, пропавших в Прокопьевском районе Кузбасса, нашли живыми через три дня. Они ушли в лес за грибами.

63-летняя Надежда Ражнева и ее 10-летний внук найдены живым, сообщили волонтеры «Лизы Алерт» во «ВКонтакте».

Пенсионерка с ребенком пропали 3 сентября поселке Новостройка Прокопьевского района. Они ушли за грибами и перестали выходить на связь. Следственный комитет начинал проверку.


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