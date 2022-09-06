Пропавших в Кузбассе пенсионерку с внуком нашли через три дня

Патриотизм и уважение к Родине лучше воспитывает социальная защищенность и новенькие парты Вера Ганзя

Вот и начинается новый учебный год. Опять грядут изменения. Нет, это не увеличение фонда оплаты труда и не прекращение оттока профессионалов из образования