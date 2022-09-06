Житель Прокопьевска избил подругу до смерти из-за неприготовленного обеда

Житель Кемеровской области признался в убийстве подруги. Она, по его версии, не приготовила еду.

42-летний житель Прокопьевска выпивал вместе с 41-летней сожительницей в своем доме. Затем он пошел работать на огород, попросив женщину «что-нибудь приготовить из еды», сообщили в СК РФ по Кузбассу 6 сентября.

«Зайдя через некоторое время в жилище, он увидел, что сожительница спит. Разозлившись, мужчина избил 41-летнюю потерпевшую, — рассказали в ведомстве. — Обнаружив, что сожительница не подает признаков жизни, он вызвал „скорую помощь“, работники которой констатировали смерть женщины».

Мужчина признал вину, пояснив, что «сильно разозлился на потерпевшую».

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.