Житель Прокопьевска избил подругу до смерти из-за неприготовленного обеда

06 Сен 2022, 13:50

Житель Кемеровской области признался в убийстве подруги. Она, по его версии, не приготовила еду.

42-летний житель Прокопьевска выпивал вместе с 41-летней сожительницей в своем доме. Затем он пошел работать на огород, попросив женщину «что-нибудь приготовить из еды», сообщили в СК РФ по Кузбассу 6 сентября.

«Зайдя через некоторое время в жилище, он увидел, что сожительница спит. Разозлившись, мужчина избил 41-летнюю потерпевшую, — рассказали в ведомстве. — Обнаружив, что сожительница не подает признаков жизни, он вызвал „скорую помощь“, работники которой констатировали смерть женщины».

Мужчина признал вину, пояснив, что «сильно разозлился на потерпевшую».
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


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