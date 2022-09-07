Главу томской облбольницы обвинили в халатности на 17 млн при закупках кислородных станций для ковидного госпиталя

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Уголовное дело о поставках некачественных кислородных станций в ковидный госпиталь возбуждено в Томской области. Под подозрение попал главный врач облбольницы.

«Сотрудниками коммерческой организации в 2021 году незаконно произведены два незарегистрированных медицинских изделия без технических условий (кислородные станции контейнерного типа уличного размещения), которые были поставлены в медицинские учреждения Томска, и оплачены за счет бюджетных средств, — сообщили в региональном управлении СК РФ. — В то же время главный врач одного из медицинских учреждений Томска в период с июля по август 2021 года ввел в эксплуатацию медицинское оборудование, предназначенное для ковидного госпиталя, не соответствующее договору и нормативной документации».

Ущерб от действий главврача оценивается в 17 млн рублей, уточнили в ведомстве.

Возбуждено два уголовных дела: по факту незаконного производства и сбыта незарегистрированных медицинских изделий (ч. 1 ст. 238.1 УК) и по факту халатности главврача, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК).

По сведениям «Интерфакса», речь идет о главном враче Томской областной клинической больницы Михаиле Лукашове.

