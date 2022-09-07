Главу томской облбольницы обвинили в халатности на 17 млн при закупках кислородных станций для ковидного госпиталя

© okb.tomsk.ru
Главу томской облбольницы обвинили в халатности на 17 млн при закупках кислородных станций для ковидного госпиталя
07 Сен 2022, 05:39

Уголовное дело о поставках некачественных кислородных станций в ковидный госпиталь возбуждено в Томской области. Под подозрение попал главный врач облбольницы.

«Сотрудниками коммерческой организации в 2021 году незаконно произведены два незарегистрированных медицинских изделия без технических условий (кислородные станции контейнерного типа уличного размещения), которые были поставлены в медицинские учреждения Томска, и оплачены за счет бюджетных средств, — сообщили в региональном управлении СК РФ. — В то же время главный врач одного из медицинских учреждений Томска в период с июля по август 2021 года ввел в эксплуатацию медицинское оборудование, предназначенное для ковидного госпиталя, не соответствующее договору и нормативной документации».

Ущерб от действий главврача оценивается в 17 млн рублей, уточнили в ведомстве.

Возбуждено два уголовных дела: по факту незаконного производства и сбыта незарегистрированных медицинских изделий (ч. 1 ст. 238.1 УК) и по факту халатности главврача, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК).

По сведениям «Интерфакса», речь идет о главном враче Томской областной клинической больницы Михаиле Лукашове.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
07 Сен, 13:41
Независимый депутат горсовета Новосибирска Бойко прокомментировал донос на него
07 Сен, 13:23
Директора новосибирской фирмы арестовали по делу о гибели девяти человек в походе на Камчатке
07 Сен, 13:04
Толпа подростков избила инвалида в Новосибирске
07 Сен, 12:31
Новосибирские поликлиники, которые должны были сдать в 2022 году, готовы только на треть
07 Сен, 11:43
Тувинских кадетов обвинили в жестоком убийстве сверстника
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования