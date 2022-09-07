Нефтепродукты вылились в Енисей в Красноярске

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Нефтепродукты вылились в Енисей в Красноярске
07 Сен 2022, 06:38

Пятна нефтепродуктов обнаружили на реке Енисей в Красноярске. Источник загрязнения не нашли.

Масляные пятна обнаружили в акватории Енисея в Красноярске в районе улице 2-ая Краснофлотская, сообщила краевая служба спасения в своем телеграм-канале 7 сентября.

«При обследовании акватории наблюдаются разрозненные пятна нефтепродуктов. Специалистами министерства экологии края проведен забор проб воды с акватории реки», — рассказали в ведомстве.

Спасатели обработали 200 кв. метров береговой линии. После очередной инспекции новых пятен не найдено, но источник загрязнения не выявлен, уточнили в службе спасения.


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