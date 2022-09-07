Силовики пришли к главным по госзакупкам в Забайкалье

© СК РФ по Забайкалью
Силовики пришли к главным по госзакупкам в Забайкалье
07 Сен 2022, 07:02

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников государственной «Службы единого заказчика» Забайкальского края. Их подозревают в получении взяток за госконтракты на строительство домов и социальных объектов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замдиректора ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкалья, главного инженера и начальника одного из отделов этого учреждения по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору).

"В 2021 году подозреваемые получили взятки на сумму 3,5 млн рублей от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью за оказание помощи в заключении крупных государственных контрактов на строительство жилых домов, а также социальных объектов", - рассказали в региональном управлении СК.

Кроме того, возбуждено дело о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК) в отношении представителя компании.

Все подозреваемые задержаны на 48 часов.


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