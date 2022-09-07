Землетрясение произошло в Туве

© seishub.ru
Землетрясение произошло в Туве
07 Сен 2022, 07:38

Землетрясение произошло на юго-западе Тувы. Интенсивность в эпицентре достигла 3,7 балла.

Подземный толчок магнитудой 3,2 произошел в Монгун-Тайгинском кожууне (районе) Тувы утром 7 сентября, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр находился неподалеку от озера Уурэг-Нуур примерно в 98 км к югу от Ак-Довурака около границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,7 балла.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
07 Сен, 13:41
Независимый депутат горсовета Новосибирска Бойко прокомментировал донос на него
07 Сен, 13:23
Директора новосибирской фирмы арестовали по делу о гибели девяти человек в походе на Камчатке
07 Сен, 13:04
Толпа подростков избила инвалида в Новосибирске
07 Сен, 12:31
Новосибирские поликлиники, которые должны были сдать в 2022 году, готовы только на треть
07 Сен, 11:43
Тувинских кадетов обвинили в жестоком убийстве сверстника
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования