Землетрясение произошло в Туве

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Землетрясение произошло на юго-западе Тувы. Интенсивность в эпицентре достигла 3,7 балла.

Подземный толчок магнитудой 3,2 произошел в Монгун-Тайгинском кожууне (районе) Тувы утром 7 сентября, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр находился неподалеку от озера Уурэг-Нуур примерно в 98 км к югу от Ак-Довурака около границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,7 балла.