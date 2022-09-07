Землетрясение произошло в Туве
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Землетрясение произошло на юго-западе Тувы. Интенсивность в эпицентре достигла 3,7 балла.
Подземный толчок магнитудой 3,2 произошел в Монгун-Тайгинском кожууне (районе) Тувы утром 7 сентября, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.
Эпицентр находился неподалеку от озера Уурэг-Нуур примерно в 98 км к югу от Ак-Довурака около границы с Монголией.
Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,7 балла.
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