Девятилетнему новосибирцу с хрупкими костями нужна дорогая операция

© Владимир Аверин. Лёва Малахов

У Лёвы Малахова из Новосибирска с раннего возраста хрупкие кости. Мальчик страдает редким генетическим заболеванием — несовершенным остеогенезом. Вся жизнь ребенка — бесконечные переломы, недавно Лёва упал на бедро, штифт спас кость от смещения, но согнулся. Операция по его замене стоит более 2 млн рублей. Как помочь, узнала Тайга.инфо.

«Переломы ног у сына начались с десяти месяцев, когда он учился ходить. Новосибирские врачи предположили редкое генетическое заболевание, при котором кости становятся пористыми и ломкими, но сказали, что в городе нет таких специалистов, — рассказывает папа Лёвы Малахова Константин. — С двух лет сына лечат в московской клинике Глобал Медикал Систем. Ему вводят памидронат – лекарство для укрепления костной ткани, укрепили бедренные кости специальными телескопическими штифтами».

Переломов у мальчика стало значительно меньше, но они все же случаются – Лева не сидит на месте, он активно двигается, бегает, катается на велосипеде, в общем, живет настоящей детской жизнью. Физические нагрузки даже обязательны для него, чтобы укреплялся мышечный корсет. Но Недавно Лева упал и сломал левое бедро. Штифт спас кость от смещения, но сам согнулся.

«В течение последних пяти лет ребенку последовательно выполнены операции по коррекции деформаций бедер с установкой телескопических стержней Fassier-Duval. После недавнего падения стержень в левом бедре согнулся. Необходимо как можно скорее заменить его новым телескопическим стержнем. Использование других конструкций для фиксации левого бедра крайне нежелательно, так как ребенок активно растет и оптимально использовать импланты, „растущие“ вместе с ним», — объясняет руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем Алексей Рыкунов.

Однако оплатить замену телескопического стержня семья Малаховых не в состоянии.

Курс лечения для Лёвы Малахова стоит более 2 млн рублей.



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