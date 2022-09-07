Обыски начались в крупнейшей красноярской сети заправок. Ее контролирует правительство

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Обыски начали в АО «Красноярскнефтепродукт». Компания владеет крупнейшей сетью заправок в регионе и подконтрольная региональному правительству, которое планировало приватизировать ее в сентябре 2022 года.

В офисе «Красноярскнефтепродукт» начали обыски, передает ТАСС со ссылкой на источник в исполнительной власти региона.

По данным «Боруса», силовики пришли лично к гендиректору «Красноярскнефтепродукта» Борису Золотареву. Но топ-менеджер пока не задержан.

«Красноярскнефтепродукт» управляет в крае сетью из 172 автозаправок и владеет 10 нефтебазами — это крупнейшая сеть АЗС в регионе. Контрольный пакет акций в 57,99% принадлежит Красноярскому краю.

Ранее красноярское правительство включило свои акций компании в прогнозный план приватизации на 2022 и плановый период 2023–2024 годов. Торги планировалось провести в сентябре 2022 года. Стартовая цена — 2,34 млрд рублей.