Директора новосибирской фирмы арестовали по делу о гибели девяти человек в походе на Камчатке

© vk.com

Суд арестовал директора новосибирской компании, организовавшей восхождение на Ключевскую сопку на Камчатке. В походе погибли восемь туристов и один гид из Новосибирской области.

Кировский райсуд Новосибирска отправил в СИЗО директора ООО «Экстрим Тайм» Андрея Степанова на два месяца, передает ТАСС. В отношении него и гида-инструктора фирмы возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

«По предварительной информации, 3 сентября 2022 года группы туристов, прибывших из семи регионов России, в составе 10 человек и двух гидов новосибирской туристической компании, на высоте около 4150 метров, не менее пяти альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти еще четырех человек», — говорили в СК РФ.

Степанов не признал вину.

Среди погибших было восемь туристов и гид. Последний, по сведениям Тайги.инфо — уроженец Барабинска Новосибирской области.

В «Экстрим Тайм», организовавшей тур, прошли обыски.

Восхождение группы из 10 человек и двух гидов началось 30 августа. В составе были жители семи регионов страны, в том числе Новосибирской, Владимирской областей, Алтайского, Приморского и Камчатского края.

