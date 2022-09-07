Тувинских кадетов обвинили в жестоком убийстве сверстника

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В Кызыле жестоко убит 18-летний парень. Под подозрение попали воспитанники республиканского государственного кадетского корпуса. Прокуратура уже не раз указывала региональным властям на нарушения в учреждении, в том числе главе республике, но никаких мер не принималось.

Тело 18-летнего молодого человека нашли в лесном массиве на улице Сельскохозяйственная в Кызыле. На него напали воспитанники ГБОУ «Республиканская школа-интернат Тувинский кадетский корпус», сообщили в региональной прокуратуре.



«В данном учреждении в текущем году прокуратурой неоднократно проводились проверки исполнения законодательства в данной организации, по фактам самовольного ухода воспитанников, ненадлежащей профилактической работы и иным нарушениям закона в текущем году внесено четыре представления министру образования республики, директору Тувинского кадетского корпуса, о сложившейся ситуации проинформирован глава региона [единоросс Владислав Ховалыг], — заявили в прокуратуре. — Однако надлежащих мер со стороны должностных лиц интернатного учреждения не принято, что послужило беспрепятственному доступу на территорию посторонних лиц, употреблению несовершеннолетними спиртных напитков и совершению особо тяжкого преступления».

СК пока официально не комментировал дело. Но, по данным Mash Siberia, убитым был воспитанник кадетского корпуса, а нападавшими, которые нанесли более 50 ударов ножом — двое других учащихся. Перед убийством они избивали его тумбочкой, а за день до этого подозреваемые могли угрожать ножом одному из воспитателей, но полицейские их отпустили, утверждает издание.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Кроме того, заведено дело по ст. 293 УК (халатность).

Государственный тувинский кадетский корпус учрежден региональным министерством образования. Интернат с августа 2022 года возглавляет Владимир Ооржак, который некоторое был начальником управления молодежной политики в минобразования. Ранее корпусом руководил бывший директор сельской школы Шораан Монгуш.

На странице учреждения во «ВКонтакте» публикации сопровождаются отчетом о том, сколько человек приняли участия в тех или иных мероприятиях. «Обхват 17 детей», «обхват 50 детей», - говорится в постах. А на аватарке значится надпись «своих не бросаем».