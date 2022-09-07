Толпа подростков избила инвалида в Новосибирске

07 Сен 2022, 13:04

Толпа подростков избила инвалида в Новосибирске. Депутат горсовета планирует написать заявление в полицию.

36-летнего мужчину с умственной отсталостью столкнули с велосипеда подростки в микрорайоне ОбьГЭС на у киоска на развилке улиц Печатников и Бердышева, сообщил местный паблик «На ОбьГЭСе». Затем его «запинали толпой», ему сломали ногу.

С пострадавшим встретился депутат горсовета от микрорайона Антон Бурмистров (КПРФ). Он рассказал во «ВКонтакте», что мама мужчины уже подала заявление в полицию. Теперь Бурмистров намерен и сам обратиться в МВД.

«Безобидный молодой человек со сложной жизненной ситуацией. Трудно понять, что он говорит, поэтому я, как и многие читатели, не понимаю, как можно толпой избивать беззащитного человека, которому даже крикнуть о помощи сложно», — отметил Бурмистров.

Полицейский говорил матери пострадавшего, что «травма небольшая, там нет ни камер, ничего, навряд ли, конечно, найдут» и предлагал не писать заявление, сообщил НГС. Но ведомство все равно начало проверку.


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