Концерт Би-2 в Томске отменили
© t.me/b2band
Группа Би-2 отменила концерт в Томске, запланированный на 16 сентября. Организаторы возвращают деньги.
«К огромному сожалению, нам приходится отменить наше выступление в Томске, которое должно было состояться 16 сентября 2022 года. Информация по возврату билетов, купленных на bdva.ru», — говорится в заявлении группы в телеграме.
Концерты «Би-2» начали запрещать в России после отказа коллектива выступать под Z-символикой в Омске. Коллектив оказался в списке «нежелательный», который якобы распространяли среди промоутеров.
На этом фоне «Би-2» решили отправиться в международный тур с конца сентября: Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Израиль.
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