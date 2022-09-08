Концерт Би-2 в Томске отменили

© t.me/b2band
Концерт Би-2 в Томске отменили
08 Сен 2022, 06:06

Группа Би-2 отменила концерт в Томске, запланированный на 16 сентября. Организаторы возвращают деньги.

«К огромному сожалению, нам приходится отменить наше выступление в Томске, которое должно было состояться 16 сентября 2022 года. Информация по возврату билетов, купленных на bdva.ru», — говорится в заявлении группы в телеграме.

Концерты «Би-2» начали запрещать в России после отказа коллектива выступать под Z-символикой в Омске. Коллектив оказался в списке «нежелательный», который якобы распространяли среди промоутеров.

На этом фоне «Би-2» решили отправиться в международный тур с конца сентября: Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Израиль.


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