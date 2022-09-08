Директор новосибирской фирмы пойдет под суд за мошенничество с госконтрактом

© Тайга.инфо
Директор новосибирской фирмы пойдет под суд за мошенничество с госконтрактом
08 Сен 2022, 06:22

Директор новосибирской компании пойдет под суд за мошенничество при ремонте автотранспорта для госучреждения. Он завысил стоимость работ. По данным Тайги.инфо, речь может идти о фирме, занимавшейся обслуживанием техники для органов полиции.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу директора коммерческой организации, возбужденному по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщает ведомство. Уголовное дело направлено в суд.

По данным следствия, в 2020-2021 годах руководитель компании при исполнении госконтракта предоставил в государственное учреждение акты о выполнении работ с ложными сведениями об объемах работ и стоимости фактически использованных материалов. Его фирма занималась оказанием услуг по ремонту и техническому обслуживанию служебного автотранспорта.

В результате мошеннических действий произведена необоснованная оплата по государственному контракту на общую сумму более 90 тыс. рублей.

Фирму и госучреждение в прокуратуре не называют. По данным Тайги.инфо, в деле фигурирует ООО «Эксперт Групп». Основной вид деятельности компании с таким названием, работающей в Новосибирске – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Фирму возглавляет Егор Приселков. 

По данным сайта «Госзатраты», у организации около 50 госконтрактов на сумму свыше 22 млн. Среди заказчиков – Россельхознадзор, таможня, линейные отделы МВД, управление МВД на транспорте по СФО. Так, например, с ноября 2020 по январь 2022 года «Эксперт Групп» имела контракт с линейным отделом МВД на станции Новосибирск на 700 тыс. рублей. Объектом закупки были «прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств».


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
08 Сен, 16:49
Новосибирские депутаты разнесли концессии облправительства: Мы будем участниками преступления, если позволим
08 Сен, 13:34
Угледобывающие компании в Кузбассе останавливают инвестпроекты из-за проблем с вывозом топлива
08 Сен, 13:05
Посвященную Шукшину выставку открыли в Красноярске
08 Сен, 12:01
Дети отравились в абаканской школе
08 Сен, 11:56
Житель Бурятии закинул удочку и погиб
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования