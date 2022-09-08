Автомобиль «Яндекс Такси» влетел в грузовик под Новосибирском и перевернулся: погиб мужчина

© ГИБДД по Новосибирской области
Автомобиль «Яндекс Такси» влетел в грузовик под Новосибирском и перевернулся: погиб мужчина
08 Сен 2022, 06:55

Машина «Яндекс Такси» попала в ДТП на федеральной трассе в Новосибирской области. В результате машина перевернулась, а водитель погиб.

Авария со смертельным исходом произошла рано утром 8 сентября на 1284 км трассы «Иртыш» в Барабинском районе.

«62-летний мужчина, управляя автомобилем Scoda Rapid, двигался по автодороге Р-254 „Иртыш“ со стороны города Новосибирска в направлении Барабинска, — говорится в сообщении ГИБДД региона. — При неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, после чего Scoda съехала в левый кювет и опрокинулась».

В результате происшествия водитель 1960 года рождения, житель Барабинска, погиб на месте аварии. Обстоятельства ДТП устанавливаются.


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