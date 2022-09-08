87-летний водитель на «Ниве» протаранил междугородний автобус в Новосибирске, погибла женщина

© ГИБДД по Новосибирской области
87-летний водитель на «Ниве» протаранил междугородний автобус в Новосибирске, погибла женщина
08 Сен 2022, 08:04

Столкновение «Нивы» и междугороднего автобуса, следовавшего в Кемерово, произошло в Новосибирске. В результате аварии погибла женщина.

8 сентября 2022 в 05:30 минут в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

«По предварительной информации водитель 1935 года рождения, на автомобиле „Нива“, следовал по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Объединения, и​ в пути следования у дома 86, при повороте на улицу Писемского, не предоставил преимущество в движении​ рейсовому пассажирскому автобусу Daewoo, — говорится в сообщении ГИБДД. — В результате столкновения, пассажир​ автомобиля „Нива“, женщина 1949 года рождения,​ получила травмы несовместимые с жизнью, водитель автомобиля „Нива“ доставлен в лечебное учреждение».

В автобусе, следовавшем из Новосибирска в Кемерово, находилось 23 пассажира, никто из них не пострадал.

На месте ДТП работает оперативно-следственная группа, устанавливает все обстоятельства происшествия.


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