Поступления от налогов в бюджеты Алтая и Забайкалья начали падать

© vk.com. Губернатор Забайкалья Александр Осипов
Поступления от налогов в бюджеты Алтая и Забайкалья начали падать
08 Сен 2022, 08:38

У российских регионов начали падать доходы от налогов на прибыль организаций и на доходы физических лиц (НДФЛ). Среди них Забайкальский край и Республика Алтай.

По итогам восьми месяцев 2022 года у 16 российских регионов снизились доходы от налога на прибыль организаций, а у двух — доходы по НДФЛ по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщил РБК первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин.

НДФЛ снизился в Ингушетии и Республике Алтай. Но это, в основном, обусловлено некими разовыми поступлениями налога в 2021 году, отметил чиновник.

Доходы по налогу на прибыль упали, в частности, в Забайкальском крае за счет металлургической отрасли и отчасти связано с высокой базой прошлого года.

Налог на прибыль организаций и НДФЛ — это два ключевых источника поступлений в бюджеты регионов. На них приходится около 57% всех доходов.

Но в целом к началу осени увеличить собственные доходы смогли 82 из 85 регионов. Доходы упали у Липецкой, Белгородской и Курской областей.


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