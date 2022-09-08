Режим ЧС ввели по всей Туве из-за пожаров

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Режим ЧС ввели по всей Туве из-за пожаров
08 Сен 2022, 09:07

В Туве введен режим чрезвычайной ситуации. Власти опасаются жаркой погоды.

«Из-за лесных пожаров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Туве, — заявил в соцсетях глава республики Владислав Ховалыг. — По прогнозам синоптиков, жаркая погода будет стоять вплоть до 13 сентября. Несмотря на незамедлительную реакцию специалистов, фиксируем новые очаги. К примеру, на станции „Тайга“ прямо сейчас силами Минлесхоза республики, администрации Пий-Хемского кожууна тушат четыре пожара. Также обратился к руководству МВД по Республике Тыва, управления Росгвардии с просьбой ограничить доступ отдыхающих на станцию до особого распоряжения».

При этом в сводке «Авиалесохраны» не уточняется, сколько именно гектаров охвачено огнем в Туве. Ведомство перестало публиковать детальные отчеты с 1 сентября, не уточнив причины.

«Отмечаю, что мы упустили работу по инструктажам. Ведь сейчас в тайге находятся многие наши земляки, на сборе кедровых орехов. Руководители на местах отлично знают урожайные места, точки наибольшего сосредоточения людей. Поставил задачу увеличить рейды, количество лесных постов не наказания ради, а в целях недопущения большего ЧС, человеческих жертв, и сохранения нашей природы», — добавил Ховалыг.


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