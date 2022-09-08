Стоимость новосибирского ЛДС выросла еще на 10%

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Стоимость новосибирского ЛДС выросла еще на 10%
08 Сен 2022, 09:44

Строящийся в Новосибирске ледовый дворец продолжает дорожать. Ранее правительство РФ потребовало проверить срыв сроков возведения объекта.

«Сумма контрактов, заключенных на строительство объекта составляет 14,4 млрд рублей, — сообщил агентству ТАСС и. о. министра строительства региона Алексей Колмаков. — Финансирование данного объекта осуществляется из средств федерального и областного бюджетов. Увеличение стоимости строительства связано с удорожанием строительных материалов, которое продолжается с конца 2020 года»

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум.

В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд.

По словам Колмакова, стоимость строительства может вырасти еще, потому что проводится корректировка проектно-сметной документации по требованию силовых структур и Федерации хоккея РФ. Эту документацию должны отправить в Главгосэкспертизу.
Готовность арены оценивается в 73%. Достроить ее планируется к концу 2023 года.

При этом, как говорил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года.

ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС.


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