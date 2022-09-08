Компания из Санкт-Петербурга построит апарт-отель на берегу Байкала

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Компания «Вало Сервис» из Санкт-Петербурга намерена построить апартаменты в Иркутской области. Инвестиции оцениваются в сумму 2,2 млрд рублей.

Правительство Иркутской области заключило договор с компанией «Вало Сервис» о развитии туристической инфраструктуры. Как сообщила министр экономического развития региона Наталья Гершун, проект отельеров будет реализован в Особой экономической зоне «Ворота Байкала».



«Наличие богатейших природно-рекреационных ресурсов, в первую очередь, озера Байкала, ставит перед нами важную задачу по развитию внутреннего туризма, созданию и развитию обеспечивающей инфраструктуры и объектов туристкой индустрии на территории Иркутской области, особенно в условиях внешних ограничений, связанных с санкционным давлением иностранных государств», — заявил глава региона Игорь Кобзев.

Компания «ВАЛО Сервис» создана в 2017 году. Как сообщает правительство Иркутской области, она управляет номерным фондом в 1000 апартаментов, который в ближайшее время будет увеличен до 3 000 номеров. Кроме того, организация выступает в качестве консультанта и партнера в проектах по строительству апарт-комплексов по всей России. Фирма принадлежит Константину Сторожеву, он же ее возглавляет. Выручка на конец 2021 года составила 162 млн рублей, чистая прибыль — 2,7 млн.

Инвестиции в проект составят более 2,2 млрд рублей, пишет «ИрСити» со ссылкой на правительство региона. Общая площадь комплекса составит 30 тыс. кв. метров, он будет включать 60 апартаментов и не менее 120 номеров.

Особая экономическая зона «Ворота Байкала» создана в Иркутской области на южном берегу озера Байкал. По закону строительство туристических объектов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории вне населенных пунктов разрешено только в особой экономической зоне. На территории зоны налог на прибыль снижен до 15,5%, налог на имущество организаций — до 0%. Стоимость аренды земельного участка составляет около 100 рублей за 1 га в квартал.