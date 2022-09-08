Кандидат в мэры Красноярска представил программу развития Новосибирска перед конкурсной комиссией

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Программа развития Красноярска кандидата в мэры Егора Бочарова оказалась программой развития Новосибирска. Это обнаружил член конкурсной комиссии во время выступления претендента на должность.

После выступления кандидата в мэры Красноярска Егора Бочарова перед конкурсной комиссией ему начали задавать вопросы о его программе социально-экономического развития Красноярска. Один из членов комиссии заметил, что в пункте о «развитии информационного общества» города упоминается Новосибирск, передает NGS24.ru.



Член комиссии дважды увидел Новосибирск в программе Бочарова: «Не удалили „Новосибирск“, видимо? Предыдущая попытка была в Новосибирске?»

Кандидат попытался оправдаться: «Помощники готовили».

Ранее комиссия решила допустить к участию в конкурсе на должность мэра Красноярска 21 кандидата. Среди претендентов выделяются Алексей Аксютенко — экс-чиновник мэрии, политтехнолог, и Владислав Логинов — исполняющий обязанности главы и главный кандидат от власти. Логинов уже участвовал в выборах градоначальника как конкурент бывшего мэра, но добровольно сошел с дистанции.

Об уходе Сергея Еремина с поста мэра, который он занимал почти пять лет, стало известно 25 июля. Чиновник перейдет на должность замгубернатора региона. На новом месте он будет курировать благоустройство городов региона. Ранее Еремин уже работал в краевом правительстве.