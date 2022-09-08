Кандидат в мэры Красноярска представил программу развития Новосибирска перед конкурсной комиссией

© krasnoyarsk-gorsovet.ru
Кандидат в мэры Красноярска представил программу развития Новосибирска перед конкурсной комиссией
08 Сен 2022, 11:14

Программа развития Красноярска кандидата в мэры Егора Бочарова оказалась программой развития Новосибирска. Это обнаружил член конкурсной комиссии во время выступления претендента на должность.

После выступления кандидата в мэры Красноярска Егора Бочарова перед конкурсной комиссией ему начали задавать вопросы о его программе социально-экономического развития Красноярска. Один из членов комиссии заметил, что в пункте о «развитии информационного общества» города упоминается Новосибирск, передает NGS24.ru.

Член комиссии дважды увидел Новосибирск в программе Бочарова: «Не удалили „Новосибирск“, видимо? Предыдущая попытка была в Новосибирске?» 

Кандидат попытался оправдаться: «Помощники готовили».

Ранее комиссия решила допустить к участию в конкурсе на должность мэра Красноярска 21 кандидата. Среди претендентов выделяются Алексей Аксютенко — экс-чиновник мэрии, политтехнолог, и Владислав Логинов — исполняющий обязанности главы и главный кандидат от власти. Логинов уже участвовал в выборах градоначальника как конкурент бывшего мэра, но добровольно сошел с дистанции.

Об уходе Сергея Еремина с поста мэра, который он занимал почти пять лет, стало известно 25 июля. Чиновник перейдет на должность замгубернатора региона. На новом месте он будет курировать благоустройство городов региона. Ранее Еремин уже работал в краевом правительстве.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
08 Сен, 16:49
Новосибирские депутаты разнесли концессии облправительства: Мы будем участниками преступления, если позволим
08 Сен, 13:34
Угледобывающие компании в Кузбассе останавливают инвестпроекты из-за проблем с вывозом топлива
08 Сен, 13:05
Посвященную Шукшину выставку открыли в Красноярске
08 Сен, 12:01
Дети отравились в абаканской школе
08 Сен, 11:56
Житель Бурятии закинул удочку и погиб
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования