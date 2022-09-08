Житель Иркутской области задушил подругу и сжег ее дом

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Житель Иркутской области задушил подругу и сжег ее дом
08 Сен 2022, 11:23

В Иркутской области произошло жестокой убийство женщины. Сожитель рассказал, что избил и задушил ее, а затем сжег.

Тело 32-летней женщины найдено в сгоревшем доме в поселке Куйтун, сообщили в СК РФ по Иркутской области. Следствие установило, что она была задушена.

Под подозрение попал 36-летней сожитель убитой.

«На допросе он пояснил, что в ходе конфликта избил женщину, а затем задушил. С целью сокрытия следов преступления он поджег дом и скрылся с места преступления. У погибшей было трое несовершеннолетних детей», — рассказали в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Суд арестовал мужчину на время следствия.


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