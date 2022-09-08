Житель Бурятии закинул удочку и погиб

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Житель Бурятии закинул удочку и погиб
08 Сен 2022, 11:56

Житель Бурятии погиб во время рыбалки. Он закинул удочку и задел линию электропередач.

7 сентября на берегу реки селе Посольское было обнаружено тело 28-летнего мужчины. Он скончался в результате удара током. СК начал проверку.

По предварительным данным, молодой человек, проживающий в другом регионе, приехал в Кабанский район в родное село. 7 сентября он с родственниками поехал к Байкалу в село Посольское, где пошел порыбачить на местной речке.

«Он взял телескопическую удочку, выполненную из композитного материала, и разместился на берегу, — рассказали в СК. — В указанном месте вдоль берега расположены столбы высоковольтной линии электропередач. При очередном забросе снасти рыбак случайно задел концом удилища вверху провода и получил удар током».

Прибывшие по вызову медики скорой помощи констатировали смерть молодого человека.


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Житель Бурятии закинул удочку и погиб
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