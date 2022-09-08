Дети отравились в абаканской школе
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Учащиеся одной из школ Абакана отравились. Прокуратура начала проверку.
Учащиеся пятых и шестых классов школы № 20 в Абакане почувствовали себя плохо. Всего было восемь обращений к медработнику учреждения, сообщили в мэрии.
«Симптомы одинаковые: детей подташнивает, некоторых вырвало. Практически все дети, кроме одного ученика, питались в школьной столовой. Это ученики четырех пятых и двух шестых классов. После посещения столовой прошло два урока», — рассказала вице-мэр Абакана Татьяна Карташова. — Ребятишки обратились к учителям. Естественно, в известность были поставлены родители, дети отпущены домой.
Пищеблок в школе временно закрыт. Питание в учреждение поставляет ООО «Стимул».
В прокуратуре Хакасии начали проверку. По данным Роспотербнадзора, у детей нашли острую кишечную инфекцию.
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