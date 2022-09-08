Посвященную Шукшину выставку открыли в Красноярске

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В Красноярске открыли выставку памяти алтайского писателя Василия Шукшина. Она рассказывает, как его родное село стало творческой лабораторией.

В Красноярском краевом краеведческом музее открыли выставку «Там, где живет Шукшин» Всероссийского мемориального музея-заповедника алтайского писателя, сообщили в краевом правительстве.

Выставка рассказывает о жизни писателя в Сростках и о том, как «родное село стало его творческой лабораторией». В экспозиции представлены фотографии детства и юности Василия Шукшина, снимки с родственниками, кадры его фильмов и фотографии земляков — прототипов героев его произведений.

Выставку дополнили материалами Красноярского краевого краеведческого музея: книгами Шукшина, фотографиями и экспозиционными комплексами предметов на тему «Печки-лавочки» и «Живет такой парень».

Между красноярским и алтайским музеями предусмотрен обмен выставками. Ранее, в дни Шукшинского фестиваля 23 июля, Красноярский краевой краеведческий музей открыл в Сростках выставку о жизни и творчестве Виктора Астафьева «Расскажу о себе сам…».