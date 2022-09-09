Очевидцы сообщили о «незаконной агитации» «ЕР» в Барнауле в первый день выборов

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В Барнауле началось трехдневное голосование на выборах гордумы. Сообщается о первых нарушениях, связанных с агитацией «Единой России».

Досрочное голосование на выборах в барнаульскую гордуму началось 9 сентября и продолжится 10 сентября. Основной день выборов — 11 сентября.

На одном из округов в районе УИК №207 обнаружена агитация за кандидата от «Единой России». На место приехала полиция. «Будут снимать незаконную агитацию», — пишет телеграм-канал «Алтайские крайности».

Также «Алтайские крайности» сообщают о возможном вбросе бюллетеней на УИК №89. «Вбрасывали так, аж бюллетени по комиссии разлетелись. Туда едут представители от партий, если информация подтвердится, будет скандал», — отмечается в сообщении.

Кроме того, канал опубликовал и вот такой баннер. Не уточняется, приравнен ли он к «незаконному» и в скольких метрах от ближайшего УИКа находится.

Выборы гордумы Барнаула проходят по смешанной системе. 20 депутатов — по округам, 20 — по спискам. Избирком зарегистрировал списки «Единой России», КПРФ, «СРПЗП», ЛДПР, «Новые люди», «Родина», «Коммунисты россии» и РППСС.

