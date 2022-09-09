Довыборы в заксобрание начались в Новосибирской области

© Кирилл Канин
Довыборы в заксобрание начались в Новосибирской области
09 Сен 2022, 06:40

В Новосибирской области начались довыборы в заксобрание по двум округам. Основной день голосования — 11 сентября.

Досрочное голосование на довыборах заксобрания проходит 9—10 сентября.

Довыборы начались на округах № 4 (Барабинский и Здвинский районы) и № 10 (Коченевский район и часть Чулымского).

На округе № 4 зарегистрированы Виталий Новосёлов («Единая Россия»), Сергей Зарембо (КПРФ), самовыдвиженцы Константин Терещенко и Евгений Гутов, Руслан Федореев (ЛДПР), Андрей Филимошкин («СРПЗП»), Лариса Путина (РППСС) и Надежда Приходько («Новые люди»).

Округ № 10 освободился после лишения единоросса Валентина Сичкарёва мандата из-за судимости за мошенничество. Теперь тут баллотируются Алексей Бердников (КПРФ), Андрей Биль («ЕР»), Вячеслав Василенко («СРПЗП»), Эдуард Кожемякин (РППСС), Антон Перевелов (ЛДПР) и Наталья Пинигина («Новые люди»).


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
09 Сен, 12:39
Власти Тувы заявили о нехватке денег на школьные обеды. Они подорожали на треть
09 Сен, 12:09
Выборы в Новосибирской области: варяг и протестный электорат
09 Сен, 10:44
Томичей массово обзванивает робот с агитацией голосом кандидата в губернаторы от «ЕР»
09 Сен, 10:14
Житель Горного Алтая похитил бывшего тестя и посадил на цепь из-за оскорблений
09 Сен, 10:10
Новосибирский военнослужащий получил условное за избиение солдата
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования