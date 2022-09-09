Довыборы в заксобрание начались в Новосибирской области

© Кирилл Канин

В Новосибирской области начались довыборы в заксобрание по двум округам. Основной день голосования — 11 сентября.

Досрочное голосование на довыборах заксобрания проходит 9—10 сентября.

Довыборы начались на округах № 4 (Барабинский и Здвинский районы) и № 10 (Коченевский район и часть Чулымского).

На округе № 4 зарегистрированы Виталий Новосёлов («Единая Россия»), Сергей Зарембо (КПРФ), самовыдвиженцы Константин Терещенко и Евгений Гутов, Руслан Федореев (ЛДПР), Андрей Филимошкин («СРПЗП»), Лариса Путина (РППСС) и Надежда Приходько («Новые люди»).

Округ № 10 освободился после лишения единоросса Валентина Сичкарёва мандата из-за судимости за мошенничество. Теперь тут баллотируются Алексей Бердников (КПРФ), Андрей Биль («ЕР»), Вячеслав Василенко («СРПЗП»), Эдуард Кожемякин (РППСС), Антон Перевелов (ЛДПР) и Наталья Пинигина («Новые люди»).