Довыборы в заксобрание начались в Новосибирской области
© Кирилл Канин
В Новосибирской области начались довыборы в заксобрание по двум округам. Основной день голосования — 11 сентября.
Досрочное голосование на довыборах заксобрания проходит 9—10 сентября.
Довыборы начались на округах № 4 (Барабинский и Здвинский районы) и № 10 (Коченевский район и часть Чулымского).
На округе № 4 зарегистрированы Виталий Новосёлов («Единая Россия»), Сергей Зарембо (КПРФ), самовыдвиженцы Константин Терещенко и Евгений Гутов, Руслан Федореев (ЛДПР), Андрей Филимошкин («СРПЗП»), Лариса Путина (РППСС) и Надежда Приходько («Новые люди»).
Округ № 10 освободился после лишения единоросса Валентина Сичкарёва мандата из-за судимости за мошенничество. Теперь тут баллотируются Алексей Бердников (КПРФ), Андрей Биль («ЕР»), Вячеслав Василенко («СРПЗП»), Эдуард Кожемякин (РППСС), Антон Перевелов (ЛДПР) и Наталья Пинигина («Новые люди»).
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