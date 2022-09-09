Помощника кандидата от «ЕР» в новосибирское заксобрание обвинили в нападении на администратора местного паблика

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На довыборах депутатов новосибирского заксобрания по округу № 4 произошел скандал. Помощника кандидата от «Единой России» Виталия Новосёлова обвинили в нападении на администратора местного паблика во «ВКонтакте».

Сообщество «Барабинск» во «ВКонтакте» обвинило расклейщика кандидата о «ЕР» в заксобрания Виталия Новосёлова в нападении на своего администратора. На опубликованном видео молодой человек, клеивший листовки, бьет снимавшего его человека, пытаясь выхватить сотовый телефон.

Местные жители опознали в нападавшем Юрий Кожурина. В социальных сетях он называл себя помощником главы администрации Первомайского района Виталия Новосёлова, когда тот еще руководил территорией (он ушел с поста перед сентябрьскими выборами Госдумы в 2021 году).

Теперь Кожурин репостит на своей странице предвыборные заявления Новосёлова.

На округе №4 в Барабинском и Куйбышевском районах зарегистрированы Виталий Новосёлов («Единая Россия»), Сергей Зарембо (КПРФ), самовыдвиженцы Константин Терещенко и Евгений Гутов, Руслан Федореев (ЛДПР), Андрей Филимошкин («СРПЗП»), Лариса Путина (РППСС) и Надежда Приходько («Новые люди»).



Трехдневное голосование началось 9 сентября. Основной день выборов — 11 сентября.