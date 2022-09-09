Читинская епархия хочет забрать здание Института развития образования

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Институт развития образования Забайкалья хотят лишить здания. Его готовятся передать местной епархии Русской православной церкви.

Здания государственного учреждения «Институт развития образования Забайкальского края» могут отдать Читинской епархии РПЦ. Об этом говорится в петиции за сохранение учреждения на сайте Change.org.

«Читинская епархия Русской Православной церкви заявляет права на передачу здания, находящегося на улице Фрунзе,1. Однако взамен правительством региона не предоставляется образовательной организации ни нового здания, ни финансовой поддержки на аренду, — сказано в обращении. — Ситуация складывается таким образом, что коллективу института нужно освободить здание, но негде осуществлять основную деятельность: проводить курсы повышения квалификации, форумы, конференции и другие региональные мероприятия».

Учреждение проводит курсы повышения квалификации для учителей и семинары, в том числе дистанционные. Более 10 тыс. педагогов Забайкальского края могут лишиться возможности очного прохождения курсов, говорится в петиции.

Здание отбирают под предлогом Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной и муниципальной собственности».

На момент публикации, обращение поддержали более 1,7 тыс. человек.

