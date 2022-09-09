Томичи создадут первую за Уралом квантовую сеть

Квантовую сеть создадут специалисты Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Она обладает более высокой степенью защиты и станет первой за Уралом.

«Мы будем первым за Уралом российским вузом, который соберет и протестирует квантовую сеть. На первом этапе ее применят только в ТУСУРе для связи между распределенными по Томску корпусами, затем распространят на все шесть вузов Большого университета Томска; в дальнейших планах — построение квантовой сети между Томском и Новосибирском. Наша задача — научно-исследовательская работа и практическая апробация технических решений нашего индустриального партнера — АО „ИнфоТеКС“, направленных на защиту информации с применением квантовых технологий», — рассказал ТАСС руководитель проектного офиса Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Технологии доверенного взаимодействия» ТУСУРа Дмитрий Брагин.

По словам ректора ТУСУРа Виктора Рулевского, закончить создание квантовой сети планируется до конца 2024 года.

«В недалеком будущем привычные методы защиты передаваемой по сетям информации станут неактуальны, это связано, прежде всего, с развитием квантовых компьютеров и появлением возможности взлома сетевого трафика, защищенного традиционными методами. Квантовая сеть дает возможность непрерывной генерации новых ключей и их защищенному на физическом уровне распространению между абонентами сети. <…> Самый простой пример [где может применяться квантовая сеть] — электронный документооборот», — добавил Брагин.

В дальнейшем индустриальный партнер вуза, компания «ИнфоТеКС», планирует открыть в Томске производство оборудования для построения квантовых сетей.