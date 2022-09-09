Новосибирский военнослужащий получил условное за избиение солдата

В Новосибирской области военнослужащий признан виновным в избиении солдата, который пытался пресечь конфликт. Он получил условный срок в дисциплинарной части.

Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового Эртине Иргита. Его обвиняли по ч. 1 ст. 335 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений), говорится в карточке производства.

В феврале 2022 года Иргиту не понравилось, что один из рядовых попытался пресечь конфликт других военнослужащих в части. За это он ударил солдата кулаком в челюсть. Тот упал на землю.

«Затем Иргит нанес еще не менее шести ударов кулаком по голове и рукам, причинив физическую боль и нравственные страдания», — сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину приговорили к 3 месяца дисциплинарной воинской части условно с испытательным сроком в пределах оставшегося срока службы. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, извинения перед потерпевшим и маленького ребенка военнослужащего.

Приговор в законную силу пока не вступил.