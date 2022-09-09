Новосибирский военнослужащий получил условное за избиение солдата

09 Сен 2022, 10:10

В Новосибирской области военнослужащий признан виновным в избиении солдата, который пытался пресечь конфликт. Он получил условный срок в дисциплинарной части.

Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового Эртине Иргита. Его обвиняли по ч. 1 ст. 335 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений), говорится в карточке производства.

В феврале 2022 года Иргиту не понравилось, что один из рядовых попытался пресечь конфликт других военнослужащих в части. За это он ударил солдата кулаком в челюсть. Тот упал на землю.

«Затем Иргит нанес еще не менее шести ударов кулаком по голове и рукам, причинив физическую боль и нравственные страдания», — сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину приговорили к 3 месяца дисциплинарной воинской части условно с испытательным сроком в пределах оставшегося срока службы. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, извинения перед потерпевшим и маленького ребенка военнослужащего.

Приговор в законную силу пока не вступил.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
09 Сен, 12:39
Власти Тувы заявили о нехватке денег на школьные обеды. Они подорожали на треть
09 Сен, 12:09
Выборы в Новосибирской области: варяг и протестный электорат
09 Сен, 10:44
Томичей массово обзванивает робот с агитацией голосом кандидата в губернаторы от «ЕР»
09 Сен, 10:14
Житель Горного Алтая похитил бывшего тестя и посадил на цепь из-за оскорблений
09 Сен, 10:10
Новосибирский военнослужащий получил условное за избиение солдата
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования