Житель Горного Алтая похитил бывшего тестя и посадил на цепь из-за оскорблений

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Житель Горного Алтая похитил бывшего тестя и посадил на цепь из-за оскорблений
09 Сен 2022, 10:14

35-летний житель села Ильинка Республики Алтай пойдет под суд за похищение человека. Он избил бывшего сожителя тещи за оскорбления, вывез на животноводческую стоянку и посадил на цепь.

Как сообщает СК по Республике Алтай, 25 сентября 2021 года житель села Ильинка приехал в село Ябоган для выяснения отношений с бывшим сожителем его тещи «по поводу оскорблений и угроз, высказанных накануне последним его супруге в ходе телефонного разговора».

В ходе конфликта потерпевший был избит резиновой дубинкой и связан алюминиевой проволокой. Обвиняемый вывез его на животноводческую стоянку около села Ильинка.

«На стоянке, находясь в жилом помещении, обвиняемый, незаконно удерживая потерпевшего, продолжил избивать последнего, нанося ему удары по различным частям тела, в том числе с помощью резиновой палки, после чего пристегнул мужчину цепью за ногу к металлической трубе, скрепив ее навесными замками, оставил потерпевшего в доме, на некоторое время покинув его», - говорится в сообщении следствия.

Потерпевшему удалось бежать, он двое суток добирался до дома. Мужчина обратился в медучреждение за помощью, а врачи сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Жителю села Ильинка вменили п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). В ближайшее время его ждет суд.


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